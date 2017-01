Foragido da Justiça furta brinquedos do interior de veículo e acaba preso

Um foragido da Justiça foi preso na tarde dessa quarta-feira (18) após furtar alguns brinquedos do interior de um veículo no Setor Leste do Gama. O suspeito quebrou a janela do carro, que estava estacionado e levou R$ 300 em mercadorias. Na delegacia, ele tentou se passar pelo irmão, já que contra ele constava um mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo e furto.

A Policia Militar conseguiu identificar o suspeito por meio de imagens das câmeras de segurança do estacionamento. Ele foi entregue ao sistema carcerário e responderá por mais este furto.