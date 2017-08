Flanelinhas agridem agentes do Detran e quebram viatura na Asa Norte

Policiais militares prenderam dois homens depois que eles agrediram servidores do Detran-DF e quebraram o vidro traseiro da viatura da autarquia. O crime ocorreu na tarde dessa quinta-feira (10), no setor de Radio e TV Norte (SRTVN). Os acusados são flanelinhas no estacionamento de um shopping da região. As informações são da Polícia Militar.

Os policiais foram informados de que dois agentes do Detran estavam sendo agredidos por dois guardadores de carro. Os acusados tentavam impedir a aplicação de notificações. Imediatamente, os policiais foram até o endereço e conseguiram conter um dos agressores, o outro fugiu. O preso estava agressivo e deu muito trabalho para ser contido, segundo a PM. Ele foi levado para 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).

Mais tarde, enquanto a ocorrência estava sendo registrada, a equipe policial recebeu a informação de que o outro agressor havia retornado para o estacionamento e que já estava cobrando motoristas para estacionar no local.

Os policiais militares deslocaram até o endereço, acompanhados de uma agente do Detran, e prenderam agressor. Ele foi reconhecido pela agente. Também foi preso e encaminhado para delegacia. A dupla foi autuada por desacato e dano ao patrimônio público.