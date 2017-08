Fiscalização do licenciamento de veículos começa em 1º de setembro

A fiscalização do certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) no Distrito Federal começa em 1º de setembro. Quem está em débito com o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deve ficar atento para não sofrer penalidade. Dirigir sem o documento é infração de natureza gravíssima.

O condutor é multado em R$ 293,47, perde sete pontos na carteira nacional de habilitação (CNH) e tem o veículo removido ao depósito. A retirada só será possível mediante pagamento das despesas com guincho, diária e vistoria.

De acordo com a Secretaria de Fazenda, até o momento, cerca de 798.215 veículos estão licenciados, o que corresponde a apenas 47% da frota de Brasília, que é de 1.696.379 veículos.

A falta de licenciamento é a infração mais comum no DF. No primeiro semestre deste ano, 76,4% dos veículos apreendidos foram retirados das ruas da cidade e levados para os depósitos do Detran-DF devido à ausência do documento. Em comparação ao mesmo período de 2016, o número de veículos recolhidos por essa infração cresceu 17,5% — passou de 8.085 para 9,5 mil.

Aqueles que não receberam o documento devem acessar o site do Detran-DF para saber se há restrições. Caso haja, o boleto com o débito poderá ser impresso na própria página do órgão. O recebimento do CRLV é condicionado ao pagamento do IPVA, do seguro obrigatório DPVAT, da taxa de licenciamento e de eventuais multas.

Detran-DF orienta manter endereço atualizado

O Detran-DF orienta os contribuintes a manter o endereço residencial atualizado. De cada dez licenciamentos expedidos, quatro são devolvidos porque os responsáveis não foram encontrados.