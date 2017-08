Fiscalização do Detran flagra 133 motoristas alcoolizados e 22 inabilitados

Equipes de fiscalização de trânsito do Detran/DF autuaram 133 motoristas por dirigir sob influência de álcool, durante operações entre a manhã de quinta-feira (10) e a madrugada de segunda-feira (14). Desse número, dois motoristas foram presos por apresentar teor alcoólico considerado crime.

Durante as blitzes, também houve a prisão de dois condutores por desacato e três por violar a suspensão do direito de dirigir. As equipes ainda flagraram 22 condutores não habilitados e outros 38 com a Carteira de Habilitação vencida há mais de 30 dias.

Em operações isoladas e em conjunto com a Polícia Militar, 138 veículos foram removidos ao depósito do Detran e dois veículos roubados foram recuperados. As ações de fiscalização ocorreram em diversos locais, como: Setor de Clubes Norte, Vila Planalto, L2 Norte, Sudoeste, Plataforma Superior da Rodoviária, Lago Norte, Varjão, Lago Sul, Setor de Clubes Sul, Santa Maria, Brazlândia, Ceilândia, Águas Claras e Gama.