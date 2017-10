Fiscalização autua mais de 100 condutores alcoolizados no fim de semana

Durante as operações do fim de semana, o Detran recolheu 235 veículos ao depósito

De sexta-feira (20/10) a madrugada desta segunda-feira (23/10), o Detran realizou diversas operações de fiscalização com o objetivo de reduzir os acidentes de trânsito.

As equipes autuaram 101 condutores por dirigirem após o consumo de bebida alcoólica, sendo que três foram conduzidos à delegacia por apresentarem concentração de álcool igual ou superior a 0,3 miligrama por litro de ar alveolar, que é considerada crime.

Durante a fiscalização, foram autuados ainda 25 condutores inabilitados, 16 com a CNH vencida há mais de 30 dias, cinco com o direito de dirigir suspenso. Os condutores com a habilitação suspensa foram encaminhados à delegacia e responderão pelo crime de violação da suspensão.

As equipes recolheram 235 veículos ao depósito por infrações diversas. As operações ocorreram em várias regiões do DF e, algumas, contaram com o apoio da Polícia Militar.