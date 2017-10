Final da Copa Gari DF acontece neste domingo no Mané Garrincha

Pedro Marra

O Mané Garrincha, que recebeu a abertura da Copa Gari DF no dia 20 de agosto, será palco neste domingo (22) da final do torneio, além da disputa de 3º lugar. O evento acontecerá entre 12h (abertura dos portões) e 18h. Segundo os organizadores, a finalidade do campeonato – que contou com 16 equipes de 19 Regiões Administrativas do DF – é valorizar os profissionais da limpeza urbana. O zagueiro pentacampeão mundial Lúcio será o responsável por entregar o troféu ao campeão.

A disputa pelo título será entre a Sustentare F.C. (Sustentare Saneamento) e a União Gari (Sustentare Saneamento). O campeão leva para a casa R$ 3,5 mil, o segundo ganha R$ 1 mil e o terceiro recebe R$ 500. O zagueiro Wilian Vieira, de 35 anos, é um dos 256 garis participantes e defende o Sustentare-FC. Ele já trabalhou no Mané, na coleta de lixo dos contêineres, e viu o jogo entre Flamengo e Coritiba no ano passado. “É uma oportunidade única para engrandecer à nossa categoria. E o meu time está invicto na competição”, brinca.

O campeonato é o primeiro oficialmente disputado no Brasil. Os jogos intermediários ocorreram por meio de disputa mata-mata no Distrito de Limpeza (DL) Sul, localizado na sede do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU). A Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do DF é co-realizadora do evento e com apoio do Governo do Distrito Federal.

Responsável pela organização do evento, Williani Carvalho, se diz surpresa com a qualidade dos jogos ao longo do torneio. “É uma vitória não só por eles jogarem no Mané Garrincha, e sim pela categoria. São cerca de seis mil garis em Brasília, em que alcançamos o objetivo de trazer a união entre eles. Quem estiver domingo no estádio não vai ver uma pelada. Já teve choro, muita oração, realmente o torneio foi emocionante, e o estádio é um prêmio para eles. Tinha time brigando para disputar o 3º lugar para jogar no estádio”, relata Williani, que também é a idealizadora da Copa Gari DF.

Os portões do estádio serão abertos ao público em geral ao meio-dia. A entrada é 1 kg de alimento não perecível. Às 13h, será a abertura dos jogos, e a partir das 14h ocorre a disputa pelo terceiro lugar, seguida da disputa pelo título às 16h. As premiações serão entregues às 17h30.

Torcida pode se dar bem

A torcida também será presenteada com o sorteio de três cheques no valor de R$ 400 cada. Para participar, os interessados precisam seguir as instruções do concurso na página do Facebook Copa Gari DF 2017. Para as crianças, haverá brinquedos, sendo duas camas elásticas e um tobogã inflável.

O evento contará com apoio de seguranças, bombeiros e do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) da Sustentare Saneamento. É vedado o consumo de bebidas alcóolicas no campeonato.

Serviço

Copa Gari DF

Data: 22 de outubro, de 12h às 18h

Onde: Estádio Nacional Mané Garrincha

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Classificação: livre