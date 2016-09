Fim de semana será de altas temperaturas e clima seco no DF

Ana Lúcia Ferreira

ana.ferreira@jornaldebrasilia.com.br

Separe a garrafinha de água e a roupa leve para o fim de semana, pois o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê altas temperaturas e clima bastante seco no Distrito Federal. A umidade relativa do ar chegou a 15% nesta sexta-feira (16). A temperatura mínima registrada foi de 19ºC e a máxima pode chegar aos 35ºC.

Para o sábado (17), o Inmet informa que o céu deve ficar claro a parcialmente nublado, com névoa seca. As temperaturas mínima e máxima permanecem as mesmas de hoje, 16º C e 35º C. A umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 25%. Já no domingo (18), as temperaturas previstas são de 17ºC e 34ºC. A umidade do ar poderá ficar entre 65% a 25% e o céu permanece claro e parcialmente nublado.

As altas temperaturas e baixa umidade no DF tem preocupado os órgão competentes. Nessa quarta-feira (14), a Defesa Civil declarou estado de emergência na capital. A decisão foi tomada após o índice registrar menos de 20%.

Para amenizar os efeitos do calor e da seca, a recomendação é a ingestão de bastante líquido, uso de roupas claras e leves e uma alimentação rica em frutas e verduras. Cuidados com exposição excessiva ao Sol e atividades físicas que necessitem de grande esforço também devem ser realizadas com cautela.