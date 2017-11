Fim de semana no DF pode ter chuvas com trovoadas, diz Inmet

Matheus Venzi

matheus.venzi@grupojbr.com

Prepare o guarda-chuva! De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que o fim de semana no Distrito Federal siga chuvoso, com chances de trovoadas. Mesmo assim, o sol pode aparecer com mais predominância do que ocorreu ao longo da semana.

O meteorologista do Inmet, Mamedes Luiz Melo, afirma que em alguns pontos do DF a chuva pode ser mais forte e em outros mais fraca. “O tempo será encoberto, com períodos de nublado”, completa.

As temperaturas devem variar entre os 18ºC e 25ºC. Já a umidade relativa do ar fica entre 95% e 60%. Os ventos terão intensidade de fraca a moderada.