Fim de semana deve ser de chuvas isoladas, prevê Inmet

Matheus Venzi

Esteja preparado! De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta sexta-feira (27) e no sábado, as chuvas podem se repetir assim como aconteceu ontem, fracas e em pontos isolados. As temperaturas no Distrito Federal devem ficar entre 20ºC e 31ºC.

O meteorologista do Inmet, Luiz Cavalcanti, comenta que a tendência é que a partir deste domingo as chuvas devem vir mais intensas. “Devem se prolongar durante toda a próxima semana”, completa.

Amanhã (28), a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 70% e na próxima semana esse valor pode chegar aos 90%. Já os ventos terão intensidade de fraca a moderada, com rajadas ocasionais.