Feriadão deve movimentar 275 mil passageiros no Aeroporto de Brasília

O feriado de Finados, que este ano cairá numa 5ª feira, emendado já com o finm de semana, promete aumentar o fluxo de embarques e desembarques no Aeroporto de Brasília. A Inframerica, concessionária do terminal brasiliense, espera aproximadamente 275 mil passageiros entre os dias 1º e 6 de novembro. Para o período estão previstos 1.952 pousos e decolagens e 13 voos extras.

Os dias mais movimentados deste feriado devem ser quinta e segunda-feira. Para o primeiro, o Aeroporto estima fluxo de 51 mil, enquanto que para o último dia do feriado, são esperados 60 mil passageiros. O pico de fluxo no início do feriado prolongado será a partir das 17h. Já na volta do recesso, a previsão é de 60 mil usuários, a partir das 9h de segunda-feira.

Publicidade

O Aeroporto de Brasília é um grande centro de conexões, no qual 40% dos passageiros se conectam para outras cidades brasileiras. As regiões mais procuradas são Sudeste e Nordeste do país.

O Aeroporto de Brasília é o mais eficiente na inspeção de Raio-X entre os terminais aéreos brasileiros. Ainda assim, a concessionária aconselha os passageiros a chegar com 1h30 de antecedência para voos domésticos e 2h30 para voos internacionais. Lembrando que todos os usuários passarão por inspeção de Raio-X ao embarcar, e que alguns passageiros poderão ser selecionados para revistas aleatórias conforme prevê regulamento da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac).