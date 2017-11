Familiares procuram por mulher desaparecida em Ceilândia

Tweet no Twitter

Uma mulher de 39 anos está desaparecida desde o último sábado (28). Damiana Maria da Conceição saiu de casa, na QNM 07 de Ceilândia Sul, por volta das 14h, e não foi mais vista desde então. A mulher, que sofre de depressão, teria saído apenas com uma mochila e uma bengala de metal, que utiliza por não estar totalmente recuperada de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido no início deste ano.

“Ela só disse que sairia para vender joias e não levou documentos, nem celular”, conta o filho Valdenilson Fontenele, de 19 anos. O desaparecimento foi registrado logo no domingo (29), na 23ª Delegacia de Polícia. Preocupados, os familiares já procuraram a mulher no Instituto Médico Legal (IML) e nos hospitais da região. “Não entendemos o motivo. Ela nunca fez isso antes e já teria nos avisado com toda a certeza”, diz Valdenilson.

A família disponibiliza para quem tiver informações sobre o paradeiro de Damiana os seguintes telefones: (61) 99863-8398, (61) 99122-6240, (61) 99178-7489, (61) 99389-7570.