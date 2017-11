Familiares pedem ajuda para encontrar rapaz desaparecido na Asa Norte

Parentes de Marcos Ramos da Silva estão desesperados com o sumiço do homem, de 27 anos. Servidor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ele desapareceu no dia 30 de outubro, na Asa Norte. De acordo com a esposa dele, Renata Melo, o jovem enfrentava depressão profunda e teria saído para ir ao psicólogo, na 607 Norte, quando foi visto pela última vez.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Polícia Civil, mas ainda não há informações sobre o paradeiro dele. Quem tiver alguma notícia de Marcos, pode entrar em contato com a família pelo telefone (61) 98262-5032 ou acionar a polícia pelo 190.