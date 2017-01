Família procura jovem desaparecida desde quinta (26) em Luziânia

A família da jovem Thaís Pacheco, de 20 anos, moradora de Luziânia-GO, procura por ela desde a última quinta-feira (26). A mãe, Iraleide Alves, 39, disse que a filha morava com o namorado, no bairro Sol Nascente, e que o último contato que teve com ela foi durante a tarde do dia 26.

“Fomos ao centro da cidade e decidimos passar na minha casa. Ela disse que iria em casa trocar de roupa e que voltaria depois. Mas, desde então, ela não deu notícias. Ligo para ela e só dá desligado”, relata a mãe da jovem.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada no Parque Alvorada, em Luziânia.

Quem tiver informações sobre o paradeiro da jovem pode entrar em contato com os familiares através dos números (61) 99308-3772 ou (61) 99991-5081.