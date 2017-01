Família pede ajuda para encontrar idoso desaparecido na Asa Sul

Tweet no Twitter

A família do bancário Ismael Cardoso, de 60 anos, está preocupada com o sumiço do homem. Ele foi visto pela última vez na tarde dessa segunda-feira (30), próximo ao Setor de Farmácias, na 302 Sul. Um boletim de ocorrência foi registrado, na 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul.

A filha do idoso, Luciana Pereira Cardoso, de 30 anos, disse que o pai havia saído para uma reunião de trabalho às 9h. Por volta das 12h, ele foi visto conversando com um amigo na quadra 302 Sul. Desde então, a família não tive mais informações sobre o paradeiro dele.

Ainda segundo Luciana, o pai sofre de diabetes. Familiares suspeitam que ele tenha passado mal ou possa ter perdido a orientação em função da doença. “Já tomamos as providências naturais, registro de desaparecimento, visita aos hospitais, etc. Ele tem uma tatuagem no braço direito” conta.

Se alguém tiver alguma informação pode entrar em contato pelos números:

(061) 98163-9999 ou (061) 98118-0984 (Luciana)