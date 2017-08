Faltam 15 dias para a fiscalização do CRLV 2017 e apenas 47% da frota está licenciada

Quem for pego sem o documento cometerá infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e remoção do veículo

Faltando 15 dias para a fiscalização do licenciamento 2017, somente 47% da frota de 1.696.379 está licenciada, ou seja 798.215 veículos.

Se comparado a 2016, quando foram licenciados 1.174.022 veículos, em tese, ainda faltariam pelo menos 375.807 veículos para serem regularizados. Isso dá uma média de 25.053 atendimentos por dia, nas próximas duas semanas, sem levar em conta o fim de semana, quando o Detran está fechado.

O Departamento alerta que quem for pego sem o licenciamento 2017 cometerá uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e remoção do veículo, além de outras despesas com guincho, diária, vistoria e serviço de liberação, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Somente este ano, 19.750 condutores foram autuados por falta de licenciamento e 10.656 veículos foram recolhidos aos depósitos do Detran pelo mesmo motivo.

Regularize seu veículo de casa

O usuário não precisa ir ao Detran para regularizar o seu veículo. Basta entrar no site e imprimir os boletos de débitos, tais como, IPVA, DPVAT – seguro obrigatório, taxa de Licenciamento e multas pendentes. Após serem quitados e baixados no sistema, o documento do veículo será enviado, automaticamente, ao endereço registrado no Detran.

Aquele que não receber o documento deverá verificar no site do Órgão (www.detran.df.gov.br), no campo veículos, se existe alguma pendência. Se for constatado algum débito, o boleto poderá ser gerado por meio do próprio site. Também é importante verificar se o endereço residencial está atualizado.

Autorização para circulação

Neste ano, o Detran também lançou o Protocolo de Autorização Provisória para a Circulação de Veículo. O documento é emitido por meio do site do Detran e tem validade de 30 dias, prazo máximo para que o usuário receba o licenciamento de 2017 em sua casa. A Autorização vale para circular somente no Distrito Federal.