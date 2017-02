Evento com Wesley Safadão obriga alterações no trânsito no Eixo Monumental

Em função do show do cantor Wesley Safadão, que acontece neste sábado (4), a partir das 22h, o Detran-DF fará alterações no trânsito nas proximidades do ginásio Nilson Nelson.

No Eixo Monumental, entre o Estádio Nacional (Mané Garrincha) e o ginásio, serão bloqueadas duas faixas à direita na via N1, a partir das 16h, para facilitar a saída do estacionamento 01. A pista em frente ao Centro de Convenções, que faz a ligação entre as vias S1/N1, será fechada às 23h.

O Detran contará com o efetivo de seis viaturas e 12 agentes de trânsito. Durante operação, serão coibidas infrações de trânsito, principalmente estacionamento irregular e alcoolemia ao volante.

Além de Wesley Safadão, a dupla sertaneja Zé Neto e Felipe e cantora Márcia Felipe se apresentam nesta noite durante o evento “Garota Vip”.