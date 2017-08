Estudantes roubam pedestre e acabam detidos dentro de colégio

Após uma denúncia de roubo, dois estudantes foram detidos no interior do Centro Educacional Gisno, na Asa Norte, na manhã desta quarta-feira (16). Com uma arma de brinquedo, a dupla teria roubado o celular de um pedestre por volta das 11h. Entre os suspeitos estavam um menor, estudante do Gisno, e um maior, estudante do Centro Educacional do Lago Sul, que conseguiu entrar na escola do adolescente após pular o muro.

Chegando ao local, policiais militares fizeram a abordagem e, com eles, localizaram a arma de brinquedo e o aparelho celular da vítima, que, após visualizar o movimento de viaturas no colégio, foi ao local e reconheceu os alunos como autores do roubo. O menor, que já tinha passagem por tentativa de homicídio, foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e o maior, para a 5ª Delegacia de Polícia.