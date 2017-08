Estudantes protestam na W3 Sul e bloqueiam via

Cerca de 400 alunos do Centro de Ensino Médio Elefante Branco (CEMEB) fizeram um protesto na 707 Sul, no final da manhã desta quinta-feira (17). O motivo seria a sujeira na escola, já que os servidores da limpeza estão há três meses sem receber salário. A manifestação teve início por volta das 11h e bloqueou o trânsito do sentido Norte/Sul da via W3.

O trânsito só foi normalizado após o fim da manifestação, por volta de 12h30. O ato seguiu pacífico. Cerca de sete viaturas da Policia Militar do Distrito Federal foram acionadas para conter a ação e cuidar do trânsito.