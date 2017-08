Estudante é espancada por bandido ao ir à escola em Taguatinga

Uma aluna de 17 anos do Centro Educacional nº 7 , de Taguatinga, foi vítima de roubo e espancamento ao ir à escola na manhã desta terça-feira (08/08). A garota teve o celular roubado e foi agredida de forma covarde pelo criminoso quando gritou por socorro. A agressão foi tão grave, que a jovem foi internada no Hospital Regional de Taguatinga com fraturas na face e com a mandíbula deslocada.

A diretoria da escola e os estudantes do CED 07 de Taguatinga reclamam da falta de policiamento e planejam fazer uma caminhada da paz, todos de camisa branca, nesta sexta-feira (11/08), às 10h30. A Polícia Militar do DF informou que trabalha com o policiamento ostensivo na região para diminuir os casos de roubos a pedestres. Só neste ano foram mais de mil detenções na região.