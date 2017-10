Estudante baleada por colega em escola de Goiânia está paraplégica

A estudante Isadora de Morais, baleada por um colega do colégio onde estuda, está paraplégica. O Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) divulgou boletim informando que a menina de 14 anos sofreu uma lesão na medula e perdeu o movimento das pernas.

Conforme a nota, “a adolescente apresenta uma lesão na medula espinhal, no nível da 10ª vértebra da coluna torácica, que comprometeu os movimentos dos membros inferiores de forma definitiva. A paraplegia já havia sido diagnosticada no dia de sua admissão”.

Isadora segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) humanizada. O estado de saúde dela migrou de grave para regular. A menina segue orientada, consciente e respirando sem a ajuda de aparelhos. Além dela, estão internadas Marcela Macedo e Lara Fleury.

O crime ocorreu na última sexta-feira (20) e deixou duas crianças de 12 e 13 anos mortas. Outras sete ficaram feridas. O responsável pelo ataque, um adolescente de 14 anos, foi transferido da Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) para um centro de internação. Ele deve cumprir 45 dias de internação provisória.

As aulas no colégio devem ser retomados na segunda-feira (30) para alunos da educação infantil e do 1º a 5º ano do ensino fundamental. Já os alunos de 6º a 9º ano do ensino fundamental voltarão para a escola na terça-feira (31).