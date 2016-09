Estrutural terá 1º Arraial no fim de semana

Para atender à reivindicação da comunidade por mais atividades culturais, a Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (Scia)/Estrutural promove no fim de semana o 1º Arraial da Estrutural. O tema junino foi escolhido para não deixar as celebrações de São João deste ano passarem em branco. A festa será no sábado (17) e no domingo (18), no Campo da Guarita (próximo ao aterro controlado do Jóquei), das 19 às 23 horas.

Além das tradicionais quadrilhas, o arraial terá apresentações de forró, funk, rap, samba, sertanejo e swingueira (veja abaixo quadro com a programação). Os intervalos entre as atrações serão preenchidos com música pelo DJ Daison. À exceção do grupo Gathiares da Bahia, contratado pela administração local, todos os artistas são voluntários da região. Os recursos para o evento – R$ 17 mil – são da administração regional.

A entrada é 1 quilo de alimento de não perecível (exceto sal). O total arrecadado será doado a creches onde os catadores de material reciclável da região deixam os filhos quando vão trabalhar.

Nos dois dias de festa, a segurança ficará a cargo da Secretaria da Segurança Pública e Paz Social. Por se tratar de uma primeira edição, os organizadores não têm previsão de público.

Programação

16 de setembro (sexta-feira)

Abertura 19 horas Almirante Aboiador (forró) 19h30 Banda Ta Patrão (swingueira) 20h20 Quadrilha Cangaço do Oeste 21h20 Face Oculta (rap) 21h50 Luciano Ibiapina 22h10

17 de setembro (sábado)

Abertura 19 horas Quadrilha do Povão 20h10 Banca dos MC’s (funk) 20h50 Samuel Luddy (sertanejo) 21h20 Gathiares da Bahia (forró) 22 horas

Serviço

1º Arraial da Estrutural

Em 16 e 17 de setembro (sexta-feira e sábado)

Das 19 às 23 horas

Campo da Guarita (próximo ao aterro controlado do Jóquei)

Entrada: 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal)