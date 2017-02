Estrangeira é detida ao cantar na estação Shopping do Metrô

Uma mulher de 24 anos foi detida enquanto fazia apresentação musical na estação Park Shopping da Companhia do Metropolitano de Brasília (Metrô-DF), na noite dessa quarta-feira (8). Ela foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes, prestou depoimento e foi liberada.

Funcionários do metrô acionaram a equipe de segurança com a informação de perturbação do trabalho ou sossego alheio na estação. De acordo com a Polícia Civil, a moça, identificada como Alexandra Andrea Briones Silva, de nacionalidade chilena, cantava músicas latinas em um microfone conectado a uma caixa de som em volume alto. Os seguranças acreditam que a atividade visava o lucro.

A ação dos agentes públicos foi filmada por um usuário do transporte, e publicado nas redes sociais. O vídeo ganhou destaque e já tem cerca de 100 mil visualizações, além de 1,6 mil comentários. “Uma mulher querendo ganhar seu dinheiro dignamente através da sua voz é presa de forma brutal pelos seguranças”, escreveu Rodrigo Deoli, autor da publicação.

Ela foi abordada pela equipe de segurança e informada de que deveria terminar a apresentação, pois não era permitido naquele local. Na delegacia, Alexandra Silva contou que estava apenas demonstrando a arte de seu país de origem.

A mulher, que está no Brasil há aproximadamente quatro meses, disse que ficou nervosa quando os seguranças tentaram desligar os equipamentos sonoros e, por isso, tentou impedi-los. Foi nesse momento, que todos caíram no chão. Alexandra foi algemada e conduzida à 1ª Delegacia de Polícia Militar da Asa Sul. Ela nega as acusações de barulho, e afirmou não causar perturbação pública.

Em nota, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), disse que a cantora desprezou as advertências e continuou com a apresentação.

O autor do vídeo nega agressão física da moça aos seguranças.