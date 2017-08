Estelionatário que se passava por funcionário da Caixa fez mais de 100 vítimas

Matheus Venzi

Um homem de 57 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (17), em Ceilândia, acusado pelo crime de estelionato. Ronaldo Pagano já estava há um mês foragido, pois tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela 19ª Delegacia de Polícia. Ele se passava por um funcionário da Caixa Econômica Federal e prometia agilizar a documentação das vítimas em programas habitacionais do governo. O suspeito enganou mais de 100 vítimas.

O delegado da 19ª DP, Fernando Fernandes, afirma que Ronaldo procurava vítimas perto das agências. “Ele se apresentava portando documentos com o logotipo da caixa e utilizava termos técnicos de quem entendia do assunto. Foram centenas de vítimas”, explica o delegado. Ele agia no Distrito Federal e em cidades do entorno como Águas Lindas, Valparaíso e Luziânia.

O estelionatário cobrava das vítimas entre R$ 600 e R$ 2 mil com a promessa de agilizar documentação de pessoas cadastradas em programas habitacionais no governo, como o “Morar Bem” e o “Minha Casa Minha Vida”. As vítimas acabavam acreditando e o suspeito sumia após elas pagarem. A polícia não descarta a possibilidade de ele ter cometido os crimes com ajuda de um funcionário de dentro da Caixa.

Ronaldo tem passagens por lesão corporal, ameaça, homicídio, violência doméstica e principalmente estelionato. Ele já cometia esse tipo de crime desde 2003. “Ele fazia do estelionato uma espécie de profissão”, explica o delegado. Agora, o suspeito responderá novamente pelo crime de estelionato e pode pegar até 30 anos de prisão.