Estado de saúde de ex-senador boliviano impede transferência para o HFA

O ex-senador da Bolívia Roger Pinto Molina, gravemente ferido após se envolver em um acidente aéreo nesse sábado (12), segue respirando com a ajuda de aparelhos. De acordo com boletim divulgado pelo Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), o Hospital das Forças Armadas (HFA) disponibilizou um leito na UTI para Roger. No entanto, até o início da tarde, o ex-senador não apresentava condições de saúde para a remoção.

O avião que a vítima pilotava caiu próximo ao Clube Aeronáutico de Luziânia, a cerca de 60Km de Brasília. Ele foi encaminhado para o HBDF em estado grave, politraumatizado, com traumatismo crânioencefálico e passou por uma drenagem bilateral no tórax e traqueostomia de urgência. O ex-senador pediu asilo no Brasil em 2012.

O acidente

O avião com Molina caiu minutos após decolar. Apesar do impacto, não houve explosão. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, Molina foi resgatado com lesões pelo corpo, mas estava consciente. Ele foi transportado de helicóptero.

O Jornal de Brasília flagrou investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 6) que estiveram na manhã de ontem no local de acidente. Segundo a Força Aérea, a ação inicial dos trabalhos consiste em registros fotográficos, coleta de documentos e entrevistas. Segundo o órgão, as investigações são realizadas para prevenir que casos semelhantes aconteçam. Agentes também estiveram no Hospital de Base.