Estacionamento irregular atinge mais de 170 mil autuações

De acordo com um levantamento do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), de janeiro a setembro deste ano foram registradas 179.470 infrações relativas a estacionamento irregular, uma média de 657 autuações por dia. Isso representa um aumento de 38,47% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 129.609 multas, uma média diária de 474 infrações.

A principal irregularidade é o estacionamento em local proibido pela sinalização. De janeiro a setembro de 2017 foram 75.834 infrações deste tipo. Em segundo lugar aparece o estacionamento em desacordo com as posições estabelecidas na legislação, com 20.510 ocorrências, seguido de estacionar sobre a calçada, ciclovia ou gramado, com 17.729 infrações. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as multas por estacionamento indevido variam de leve (R$ 88,38) a gravíssima (R$ 293,47) a depender do tipo de irregularidade.

Desde o início do ano, o Detran-DF intensificou as ações de fiscalização de veículos estacionados irregularmente. O objetivo é coibir, principalmente, as ocorrências em calçadas, locais que prejudiquem a circulação dos demais veículos e vagas reservadas a idosos ou portadores de deficiência física. De janeiro a setembro deste ano foram emitidas 3.676 multas por uso indevido de vagas exclusivas.