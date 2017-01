Esquadrão antibomba é acionado após ameaça de bomba em Ceilândia

Tweet no Twitter

Na madrugada desta terça-feira (24), dois suspeitos invadiram uma agência bancária do Banco de Brasília (BRB), em Ceilândia. O esquadrão antibomba da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionado para verificar uma possível ameça de bomba no local.

De acordo com os policias, os criminosos quebraram uma porta que dá acesso ao banco e desmontaram um dos terminais. Os policias suspeitam que a dupla tentou instalar explosivos, mas desistiram e fugiram. O Bope fez a varredura em todos os caixas da agência e nenhum artefato explosivo foi encontrado. O local já foi liberado.