Esquadrão antibomba desarma explosivos deixados em agência bancária em Ceilândia

Por volta das 5h deste domingo (22), uma equipe do Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionada para desarmar uma bomba deixada em uma agência bancária na QNN 25, conjunto C, em Ceilândia. Lá, os policiais confirmaram que havia uma pequena quantidade de explosivos em um dos caixas eletrônicos.

Após isolamento da área pelas equipes do Bope e do Corpo de Bombeiros, o material foi removido, transportado e entregue à perícia da Polícia Civil do Distrito Federal. A bomba foi desarmada às 6h.

Durante o crime, uma porta da agência chegou a ser quebrada e um caixa eletrônico forçado para que fossem colocados os explosivos, mas nenhum chegou a ser detonado. Ainda não há informações sobre os suspeitos envolvidos no crime.