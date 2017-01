Enquete sobre o horário do Eixão do Lazer termina na segunda (30)

No ar desde 1º de janeiro, a enquete sobre o uso do Eixão do Lazer termina na segunda-feira (30). Normalmente, o Eixo Rodoviário Sul e Norte fica interditado para veículos das 6h às 18h nos domingos e feriados e aberto para caminhadas, corridas, pedaladas e outras atividades. Por meio da consulta on-line, o governo quer saber se a população aprova o fechamento para carros das 7h às 19h durante o horário de verão.

Caso o resultado seja favorável, a mudança, que está em fase de testes desde o primeiro domingo de 2017 e seguiria até terça (31), será prorrogada até 19 de fevereiro. Com a aprovação da proposta, a medida valerá também durante o horário de verão dos próximos anos.

Segundo o secretário adjunto de Relações Institucionais da Casa Civil, Igor Tokarski, essa decisão foi tomada com a Secretaria do Esporte, Turismo e Lazer e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), com base em demandas e sugestões dos moradores. “A população tem a oportunidade de dar a sua opinião e esperamos que ela participe”, diz Tokarski.

Para participar do levantamento, basta acessar o portal do governo de Brasília e responder à pergunta: “Você quer que o Eixão do Lazer funcione durante todo o horário de verão das 7h às 19h?”. O resultado será divulgado na terça-feira (31) no próprio site.

O horário de verão começa sempre no terceiro domingo de outubro e vai até o terceiro ou quarto domingo de fevereiro do ano seguinte. A média é de 120 dias por ciclo, sendo que, em 2017, será de 127. Ele foi instituído pelo Decreto Federal n° 6.558, de setembro de 2008.