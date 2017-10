Engenheira de obra que desabou em Vicente Pires diz que projeto foi alterado

João Paulo Mariano

A engenheira civil responsável pelo projeto do edifício que caiu em Vicente Pires aponta uma causa para o desabamento. Em entrevista exclusiva ao Jornal de Brasília, Darliane Cardoso alega que o dono do prédio alterou o projeto e o conduziu por conta própria, construindo mais três andares e toda a estrutura na parte dos fundos – justamente a que caiu. O incidente ocorreu na sexta-feira passada e matou um homem, sócio na construtora envolvida.

Como mostrado ontem pelo JBr., Darliane é a responsável técnica pelo edifício junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (Crea-DF). Ela assinou a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) que está registrada no conselho, e por isso responde pela obra. A engenheira argumenta ser a responsável apenas pelo projeto inicial, e não pela execução. Assim, ela não teria acompanhado a construção.

Apesar de negar o acompanhamento, a profissional diz que não percebeu nenhuma rachadura ou problema estrutural no edifício. Ela garante que o projeto original continha apenas um prédio com subsolo e três andares. Ou seja, os seis andares que desabaram e os três pisos da parte que continua em pé foram construídos sem a verificação do cálculo estrutural.

Darliane tem certeza de que essa é a causa da tragédia que vitimou Agmar Silva, 55, um dos sócios da empresa responsável pela construção do empreendimento. “Se ele (o dono) não consultou a pessoa responsável pelo cálculo estrutural, o que eu acredito que não tenha ocorrido, isso foi o que levou (à queda). Principalmente porque a parte em que teve problema não está no projeto. Ela foi acrescida de maneira arbitrária”, acusa.

Porém, de acordo com o Crea-DF, Darliane Cardoso é, sim, a responsável pelo projeto e execução da obra. Ela ainda não teria dado baixa no ART. Quando isso ocorre, o conselho entende que o profissional continuou acompanhando a obra durante sua fase estrutural. Assim, ela será responsabilizada por qualquer problema.

Na esfera policial, a 38ª DP (Vicente Pires) apura a responsabilidade acerca da morte , bem como o crime de desobediência decorrente do descumprimento do embargo da Agefis. “Todas as pessoas necessárias à apuração estão sendo ouvidas. Concomitantemente, a delegacia aguarda o laudo da engenharia legal do Instituto de Criminalística”, conclui a PCDF. O laudo deve ficar pronto em até 30 dias.

Notificada por conselho

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-DF), por meio da Comissão Permanente de Exercício Profissional, decidiu na tarde de ontem que Darliane Cardoso será notificada por exercício ilegal da profissão, já que teria assinado o projeto arquitetônico da obra, ato que só poderia ser feito por um profissional da arquitetura.

Segundo um dos conselheiros, Rogério Markiewicz, o CAU também deliberou que haverá uma avaliação da conduta da arquiteta e urbanista Lissandra Latorraca, identificada na placa de obra do edifício como responsável por esta parte do projeto. Ela era sócia de Agmar na empresa Agmar e Lissandra – Arquitetura e Construção.

Para Markiewicz, o desabamento era uma tragédia anunciada e, agora, será necessário avaliar as responsabilidades técnicas. Ele diz que existe um trabalho do conselho na tentativa de diminuir essas situações irregulares e evitar novos incidentes. Além disso, há convenções da categoria que impedem que arquitetos atuem em áreas irregulares.

“O parâmetro básico de qualquer projeto é seguir a legislação urbanística, além de obedecer ao Código de Obras. Em áreas irregulares, pode até ter o código, mas não tem legislação. Não tem como atuar”, alerta o conselheiro.

