Enem com segurança reforçada, racionamento e passe livre estudantil liberado

A dois dias para a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Governo do Distrito Federal adotou medidas para facilitar a vida dos 125 mil estudantes que farão o exame em 167 escolas públicas e privadas da capital. As medidas envolvem segurança, mobilidade e até cuidados com as cidades que passarão pelo racionamento hídrico no domingo (5).

De acordo com o secretário de Educação, Júlio Gregório Filho, a maioria dos estudantes vai realizar a prova na própria escola. No entanto, ele dá algumas dicas: “A primeira recomendação é de que apesar de ser na mesma escola, o estudante tem que se certificar do horário, tendo em vista que depois que o portão fechar, ele não consegue entrar. O trânsito estará relativamente livre até as proximidades das escolas que começam os engarrafamentos. Fica tranquilo, fazer uma refeição leve”, recomenda.

A concentração maior de estudantes no Plano Piloto será no Centro de Ensino Unificado de Brasília (UniCEUB), na Universidade Paulista Unip) e no Centro Universitário do Distrito Federal (UDF).

Ainda segundo o secretário de Educação, 36 escolas serão abastecidas por caminhões-pipa para evitar que a água acabe: 17 em Planaltina, 17 em Sobradinho e 2 em São Sebastião. “Essas escolas serão abastecidas na véspera da prova e, se necessário, no dia. Apesar disso a recomendação que fazemos é que o estudante leve de casa uma garrafinha de água para não precisar se dirigir ao bebedouro”, pondera.

Em relação ao transporte, o secretário de Mobilidade, Fábio Ney Damasceno, garantiu que o Passe Livre Estudantil (PLE) irá funcionar nos dois dias de prova. “Pela primeira vez o cartão vai funcionar no domingo para acessar os locais de prova. O funcionamento será nos dois domingos de prova”, afirma.

As linhas de ônibus também serão reforçadas. “É normal que muitos alunos façam a prova na mesma escola. Mas, temos alunos que fazem em cidades diferentes. Por exemplo, alunos que moram em Ceilândia e vão fazer a prova em Samambaia, nós vamos reforçar as linhas que atendam essas áreas”, alega.

No primeiro domingo (05) o metrô funcionará uma hora mais tarde: de 8h às 20h, tendo em vista que a prova termina às 19h. No segundo domingo (12) o horário de funcionamento será normal (7h às 19h).

SEGURANÇA NAS PROVAS

A Polícia Militar do Distrito Federal vai fazer o policiamento em todas as 167 escolas. Além disso, pelo menos 50 viaturas vão acompanhar os carros dos Correios que farão a entrega das provas, a partir das 6 horas, desde o aeroporto até as escolas. Ao todo 350 policiais farão o policiamento nos horários das provas.

ENEM 2017

Neste domingo (05), a primeira prova envolve conhecimentos em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e também terá a Redação.

No próximo domingo (12), a prova cobrará Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e Matemática e suas Tecnologias.