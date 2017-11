Enem 2017: Confira o gabarito extraoficial do primeiro dia de provas

O Centro Educacional Leonardo da Vinci divulgou o gabarito extraoficial do primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017. As questões das provas de linguagens (língua portuguesa e língua estrangeira) e ciências humanas (geografia, história, filosofia, sociologia e conhecimentos gerais) foram solucionadas por professores da instituição. Clique aqui para conferir.

O gabarito oficial será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apenas no dia 16 de novembro, na quinta-feira seguinte ao último dia de aplicação das provas.

Hoje (5) foi o primeiro dia do Enem, com provas de redação, linguagens e ciências humanas. O segundo dia de provas será em 12 de novembro, com questões de matemática e ciências da natureza.

Este é o primeiro ano que o Enem é realizado em dois domingos consecutivos. Até o ano passado, as provas eram realizadas em um único fim de semana – sábado e domingo.