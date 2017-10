Embriagado, motorista de ônibus entrega direção a amigo não habilitado e causa acidente

A incompetência de um motorista de ônibus quase causou uma tragédia na tarde desta quinta-feira (19), na QNO 13, conjunto J, no Setor O. Por volta das 17h, o condutor do coletivo passou a direção a um amigo inabilitado, que perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. Segundo a Polícia Militar do DF, uma criança de 5 anos que estava na varanda de uma casa também atingida só não foi esmagada devido aos fios de alta tensão que seguraram o poste.

A PM informou que apenas os dois homens estavam no ônibus no momento do acidente, ambos com sintomas de embriaguez. Pouco antes do acidente, o motorista teria retirado o automóvel de uma oficina, onde passava por reparos. Os dois se recusaram a fazer o teste do bafômetro e foram encaminhados à 24ª Delegacia de Polícia, para serem submetidos a exames clínicos que pudessem constatassem a embriaguez.

