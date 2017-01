Em tempos de crise, empresário revela como conquistou espaço no mercado de bolos e doces

Ana Lúcia Ferreira

Seja para aniversários, casamentos, chá de bebê e afins, um dos itens mais esperados de todos os convidados, ou da maiores deles, é o bolo. Apostando nisso, um casal de empresários investiu todo seu conhecimento na área de Cake Designer e hoje é referência na capital federal quando o assunto é adoçar a boca das pessoas.

Com três anos no mercado, a “Sonho Doce Cake Designer” é fruto de um sonho antigo do proprietário, o nordestino José Mario Pereira, de 32 anos, e acabou se especializando em casamentos. Os produtos mais procurados são os bem-casados, brownies e o famoso bolo de morango, cujo recheio leva, além da fruta, uma mistura de leite condensado e creme de leite. Quem já provou garante que o doce derrete na boca.

Início difícil

Quem vê José Mário como um dos nomes mais indicados nos grupos de noivas de Brasília não faz ideia do tanto que ele ralou para conquistar seu espaço no início da carreira.

Filho de agricultores, ele ainda era um garoto quando saiu do interior de Alagoa Grande, na Paraíba, para tentar a vida na capital. Apesar de ser formado em Pedagogia, Mário sempre nutriu amor pela culinária e, mesmo depois de lecionar em escolas da cidade e trabalhar em um dos maiores grupos de confeitaria da capital nordestina, ele não hesitou em se arriscar para realizar um sonho antigo: ter seu próprio empreendimento.

O empresário e sua esposa Maria Sobral, de 26 anos, chegaram em Brasília em 2012. Sabendo de seus dons culinários, uma prima o chamou para produzir o bolo de casamento da filha. Inicialmente, a ideia era passar apenas 20 dias na cidade, mas não foi bem isso que ocorreu. Em um momento de euforia, o casal decidiu ficar.

“Faltavam dois dias para irmos embora. Tínhamos passagem em mãos, mas acreditava que aqui teríamos oportunidades. A Maria também confiou e mesmo a contragosto de amigos e familiares, resolvemos arriscar”, lembra José Mário.

Superação e coragem

Mas nem tudo foram flores… O empresário conta que passaram três meses de dificuldades. Sem emprego e sem perspectivas, o casal procurava em diversas áreas uma forma de recolocação no mercado. Foi então que Mário conseguiu se estruturar em um pequeno mercado, enquanto Maria, depois de muitas tentativas, conseguiu uma vaga na extinta Marina Bolos e Doces.

Pouco tempo depois, a proprietária da loja descobriu o talento do esposo de sua funcionária e o convidou para ingressar no corpo de colaboradores da empresa. A partir daí, o Cake Designer afirma que descobriu o seu lugar. Mário chegou a ser líder de setor e por muito pouco não conquistou o cargo de gerência.

“Foi um ano e três meses de bastante aprendizado, em pouco tempo sabia tarefas que funcionários com dez anos de casa não sabiam. Adorava fazer aquela arte. O resultado final do nosso trabalho refletia amor”, conta.

Devido a problemas de gestão, a empresa em que Mário e Maria trabalhavam encerrou as atividades no início de 2014. Do antigo trabalho, o casal conta que herdou a experiência, o conhecimento no setor e muita coragem e vontade de fazer diferente. Todos esses atributos serviram para que os empreendedores enxergassem um nicho para atuar em Brasília.

“Com a falência da Marina tive a ideia de continuar o nosso trabalho e oferecer o que sabíamos fazer de melhor: adoçar a vida das pessoas”, afirmou o Cake Design.

Empreendimento deu certo

O sonho antigo do jovem nordestino ganhou vida em 11 de janeiro de 2014. Rapidamente, as primeiras indicações lotaram a agenda do empreendedor. Atualmente, a procura continua grande, mas, para garantir qualidade, o casal se limita a pegar no máximo quatro eventos por semana. Mário aposta no tratamento e dedicação aos clientes para o sucesso. Maria defende que é o amor pelo que fazem.

“Temos um padrão a ser seguido, mas o amor pelo nosso trabalho é o principal. O sonho de cada noiva e cliente é o nosso também. Fazemos como se fosse para a nós”, ressalta Maria.

E todo esse trabalho é reconhecido por quem participou de toda a tajetória. Os ex-patrões do casal rasgaram elogios aos empreendedores.

“Eles são um casal nota mil. Sempre foram muito dedicados e interessados. Ficamos felizes em ver o sucesso da empresa deles. Não deixa de ser uma realização nossa também”, afirmou, orgulhosa, Marina Lúcia Dourado. “Quando se trabalha bem, o sucesso vem”, completou Manoel Saturnino da Conceição.