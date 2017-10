Em dois dias, três pessoas morreram vítima de arma de fogo no DF

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Entre a noite dessa sexta-feira (19) e a madrugada deste sábado (20), três pessoas morreram, vítimas de arma de fogo, em diversos pontos do DF. O Corpo de Bombeiros foi acionado nas três ocorrências, mas as pessoas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no local.

Próximo a Sobradinho

Publicidade

Por volta das 23h33 de ontem, a vítima foi Paloma dos Santos Gomes, 20 anos. O crime ocorreu na DF-440, no Km 18, acampamento Dorothy Stang. O local fica atrás do Condomínio Nova Colina, em Sobradinho.

Estrutural

Na Chácara Cabeceira do Vale, próximo a quadra 07 do Setor Oeste na Cidade Estrutural, por volta das 2h24, os Bombeiros foram acionados para socorrer um homem alvejado. A vítima identificada como G.M.A., 22 anos morreu no local. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML).

Samambaia

Quase no mesmo horário, por volta das 2h35, outro homem de 34 anos também morreu baleado na QR 315/515, via principal, próximo ao Super CEI, em Samambaia Sul. A vítima era Antônio de Sousa e Silva, 33 anos. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. A 26ª Delegacia de Polícia investiga o crime. ​