Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Polícia Militar prendeu um homem de 37 anos por importunação ofensiva ao pudor. Ele seguiu um adolescente de 13 anos até o banheiro de um supermercado da 706 Norte, por volta das 23h20 dessa quarta-feira (8).

Segundo a corporação, o suspeito tocou nas partes íntimas do menino no momento que urinava. Assustado, o menor acionou a segurança do mercado, que chamou a PM.

Publicidade

Detido, o homem foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), onde assinou um termo de compromisso.