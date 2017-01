Em 25 dias, choveu metade do esperado para janeiro em Brasília

Até esta quarta-feira (25), choveu 125 milímetros — apenas metade do esperado para o primeiro mês do ano. A tendência para os próximos sete dias é de poucas chuvas no Distrito Federal.

“A tendência da previsão climática para os próximos três meses indica cenário de chuva dentro do normal ou acima do esperado, algo em torno de 450 milímetros”, explicou o diretor do Inmet, Francisco de Assis Diniz.

Dados da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento (Adasa-DF) mostram que, às 13h30 de hoje, o volume da Barragem do Rio Descoberto, que abastece 65% da população da capital, estava em 21,99%, e do reservatório de Santa Maria, em 40,78%. Desde o dia 16, as regiões atendidas pelo Descoberto passam por rodízio no fornecimento de água.

“O objetivo é continuar o acompanhamento mais de perto da previsão de chuva para o DF, particularmente sobre a região dos reservatórios, para subsidiar decisões do governo”, reforçou o secretário da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, José Guilherme Leal.

Situação de emergência é declarada no DF

Devido ao reduzido volume de chuvas nos últimos meses e à escassez hídrica nos reservatórios, o governo de Brasília decretou nesta quarta-feira (25) situação de emergência no DF para os próximos 180 dias. Na prática, a norma reconhece o momento crítico pelo qual passa a cidade e facilita a implementação de ações para minimizar os impactos da seca.

Serão definidas restrições do consumo de água potável tanto para utilização domiciliar quanto comercial, industrial e de lazer, que valerão enquanto durar a emergência. Também será limitada a captação nos três principais córregos da Bacia Hidrográfica do Descoberto — Alto Descoberto, Ribeirão Rodeador e Ribeirão das Pedras — para qualquer uso que não seja o consumo humano.