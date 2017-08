Eixão Norte recebe desvio a partir de quinta-feira (17)

O Eixão Norte receberá um desvio a partir das 10 horas de quinta-feira (17) por causa das obras do Trevo de Triagem Norte. A alteração será na altura das quadras finais da Asa Norte, no trecho que antecede a Ponte do Bragueto.

A intervenção tem como objetivo construir um novo elevado entre os dois viadutos paralelos ao Eixão. A previsão é que o trecho fique bloqueado até o fim de dezembro.

Os condutores que saem da Rodoviária do Plano Piloto sentido Lago Norte terão que seguir pelo desvio montado na pista. (Veja o mapa).

A interdição das vias vai ocorrer com acompanhamento das equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) e da empresa executora do contrato.

Trevo de Triagem Norte e Ligação Torto-Colorado

O Trevo de Triagem Norte é composto por 16 obras, entre pontes, viadutos e túneis. O objetivo é distribuir o fluxo de veículos com destino ao Plano Piloto, levando ao Eixão Norte e Sul, à W3, aos Eixinhos Leste e Oeste e à L2.

Somadas às passagens previstas na Ligação Torto-Colorado — construção de uma pista marginal à DF-003 e de novos acessos aos condomínios —, serão 28 intervenções.

As benfeitorias no trecho e na Ligação Torto-Colorado vão custar R$ 207 milhões — R$ 146 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), R$ 51 milhões de contrapartida do governo de Brasília e R$ 10 milhões da Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap).