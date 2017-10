Eixão do Lazer ficará aberto das 7 às 19 horas a partir deste domingo

Como nos primeiros dois meses deste ano, o Eixão do Lazer ficará aberto para práticas esportivas e outras atividades das 7 às 19 horas a partir de domingo (22). A mudança valerá apenas no horário de verão para acompanhar o nascer e o pôr do sol nesse período.

Normalmente, o Eixo Rodoviário de Brasília (Sul e Norte) fica interditado para veículos das 6 às 18 horas nos domingos e feriados, quando é liberado para caminhadas, corridas, pedaladas e entretenimento da população.

A modificação do tempo de fechamento da via, de acordo com o secretário adjunto de Relações Institucionais e Sociais, Igor Tokarski, foi bem aceita por parte dos frequentadores no início do ano. “Mesmo antes da mudança, já tínhamos uma demanda muito grande próximo das 18 horas, então nada mais justo do que estender esse horário.”

Em janeiro, 850 pessoas participaram de uma enquete no portal do governo de Brasília sobre a alteração. Desse total, 739 responderam que a aprovavam, e 111 manifestaram-se contrários a ela.

A secretária do Esporte, Turismo e Lazer, Leila Barros, conta que houve uma solicitação direta dos esportistas da cidade. “Recebemos vários questionamentos sobre a extensão do horário do Eixão, principalmente nesse período em que o sol permanece até as 19 horas”, relata.

Para o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Henrique Luduvice, a medida vai beneficiar os desportistas e proporcionar mais segurança aos usuários do Eixão do Lazer.

“Essa é mais uma iniciativa integrada de governo a favor da qualidade de vida e da humanização na nossa capital”, sustenta Luduvice.

Até o fim do dia, nesta sexta-feira (20), o DER-DF instalará a nova sinalização com os horários atualizados do fechamento do Eixão para veículos e da abertura para o lazer dos brasilienses.