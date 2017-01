Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Dois homens foram presos após assaltarem uma residência na QNP 5 de Ceilândia Norte, nesta segunda-feira (30).

A dupla usava roupas de servidores do Governo do Distrito Federal. Eles amarraram as mulheres enquanto roubavam objetos da casa.

Vizinhos perceberam a movimentação e acionaram a Polícia Militar. Eles foram presos em flagrante e encaminhados para a 24ª Delegacia de Polícia.