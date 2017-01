Dupla é presa fazendo arrastão em Sobradinho II

Uma dupla foi detida neste domingo (22) após fazer um arrastão na região da AR 13 de Sobradinho II. Os dois estavam armados e dispararam conta os policiais. Um deles é menor de idade.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os policiais foram acionados por populares por conta dos vários assaltos a mão armada que a dupla estava praticando no local. Quando os agentes chegaram, foram surpreendidos com disparos e ambos fugiram.

Após buscas, os policiais encontraram o menor e, em seguida, conseguiram prender Bruno Damasceno, de 21 anos, que tentou se esconder em uma casa no Conjunto 11 da mesma região. Com ele foram encontrados vários objetos roubados, como celulares e carteiras, além de um simulacro de revólver.

A arma que foi usada para atirar contra os policiais não foi localizada. Os dois detidos foram encaminhados à 13ª Delegacia de Polícia Civil para registro de ocorrência e, posteriormente, o menor foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente.