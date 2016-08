Dupla é presa com mais de 100kg de maconha e dois carros roubados

Tweet no Twitter

Dois homens foram presos por tráfico de drogas por volta das 22h30 dessa segunda-feira (30), durante uma ação em conjunto com a Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia Militar de Goiás. Tudo ocorreu quando populares denunciaram a venda de entorpecentes no Setor de Oficinas, em Taguatinga.

Lá, os militares flagraram um homem tentando fugir a bordo de uma motocicleta, mas logo ele foi detido. Com o suspeito, foram encontrados 5kg de maconha embaladas para venda. Depois de uma conversa, ele confessou possuir mais maconha em casa, em Águas Lindas de Goiás (GO).

A Polícia Militar do DF foi ao local e solicitou apoio da PM de Goiás. No endereço, foram encontrados 100kg de maconha, aproximadamente 100g de cocaína, uma Saveiro e um Corsa roubados, uma pistola israelense calibre 9mm, 40 munições do mesmo calibre, uma faca, um punhal, uma balança de precisão, quatro celulares e R$ 170. Também foram apreendidos oito frascos de essência de menta para disfarçar o cheiro da maconha.

Um outro homem que estava no local também foi preso. Eles foram levados para a 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul, onde foi constatado que o primeiro detido possui passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Ele é foragido do sistema prisional do DF e procurado pela Polícia Federal (PF) por tráfico interestadual de drogas. O segundo detido também possui passagens por tráfico de drogas.