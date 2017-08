Dupla é presa com 400 selos de LSD na Asa Sul

Tweet no Twitter

Dois homens foram presos na noite desta sexta-feira (11), por volta das 19h, com 400 selos de LSD, na 711 Sul. Policiais militares chegaram à dupla após uma denúncia que indicou um carro suspeito na quadra, por volta das 19h. Chegando ao local, a equipe ainda encontrou, com eles, 1,4 kg de maconha, dentro de uma mochila que estava no automóvel, além de R$ 349.

De acordo com a PM, a dupla estava do lado de fora do veículo quando os policias se aproximaram. Durante a abordagem, um dos detidos contou que eles estavam aguardando uma terceira pessoa, que iria comprar os entorpecentes.

Um deles admitiu que tinha mais drogas em casa, próximo ao local onde estavam. Lá, a equipe policial encontrou 110 gramas de haxixe, duas balanças de precisão e R$ 760.

A dupla foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o flagrante.