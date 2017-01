Dupla é presa após tentar aplicar golpe do cartão clonado

Tweet no Twitter

Dois homens foram presos em flagrante no momento em que tentavam aplicar o golpe do cartão clonado. A ação ocorreu na tarde desta quinta-feira (26). Segundo informações da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes (Corf), responsável pelas prisões, os criminosos teriam ligado para o celular de uma moradora da Asa Norte e comunicado que o cartão bancário da vítima estaria clonado.

As prisões de Rafael Santos Rodrigues, 24 anos, e Alexandre de Souza Nóbrega Júnior, 22, ocorreram logo após a ligação telefônica. Durante a conversa, o golpista informou que o cartão da mulher teria sido clonado e que, por esse motivo, ela deveria entregá-lo a um funcionário da agência bancária, em seu próprio domicílio. Como suspeitou da ligação, a vítima resolveu acionar a polícia.

Na quadra 215 Norte, os agentes da Corf identificaram e abordaram Rafael, que se passava por motoboy, no momento em que recebia o suposto cartão clonado das mãos da vítima. Ele iria, em seguida, entregar o cartão ao comparsa Alexandre, que o aguardava nas proximidades de um shopping center, localizado em Taguatinga.

No local, o segundo golpista foi detido e conduzido à delegacia. Com Alexandre, os policiais também apreenderam uma carteira de identidade, do Estado de São Paulo, em nome de terceiro.

Os autores foram recolhidos à carceragem da PCDF, onde permanecem à disposição da Justiça. Eles irão responder pelo crime de tentativa de estelionato. Alexandre também irá responder por uso de documento falso.