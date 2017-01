Dupla abre buraco em parede para tentar assaltar banco e acaba presa

Tweet no Twitter

A Polícia Militar prendeu em flagrante dois homens que tentavam furtar uma agência do banco Sicoob, na C1 em Taguatinga Centro, na madrugada desta segunda-feira (30).

Segundo a PM, a dupla abriu um buraco na parede dos fundos que dá acesso ao banco, arrombou o cofre onde fica guardada a arma da empresa de vigilância e recolheu dois sacos com notas e moedas. O montante recuperado foi de R$ 23,8 mil.

A polícia foi acionada após os moradores escutarem o barulho das marretadas. Equipes do 2º Batalhão da PM chegaram rapidamente ao local e prenderam a dupla ainda no interior do banco.

Eles foram encaminhados para a 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).