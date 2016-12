Duas pessoas morrem e quatro ficam feridas em acidente na BR-060

Tweet no Twitter

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um acidente na madrugada deste domingo (25), por volta das 4h, após o carro capotar e colidir em uma pilastra de concreto na BR-060, próximo ao Parque Leão, sentido Goiânia. O motorista, Edil Barbosa Cavalcante, de 52 anos, morreu no local. O carona também não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no banco de trás estavam quatro pessoas. Entre os feridos estava uma criança de 7 anos, que sofreu traumatismo crânio-encefálico grave, mas, segundo os bombeiros, já está fora de risco. As vítimas foram atendidas e transportadas pelos bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Samambaia (Hrsam).