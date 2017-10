Tweet no Twitter

Duas pessoas ficaram feridas após se envolverem em um acidente na Via L4, em frente a Procuradoria Geral da República (PGR), no fim da tarde desta segunda-feira (30).

De acordo com o Corpo de Bombeiros as duas vítimas foram socorridas com ferimentos leves, mas estáveis, conscientes e orientadas para o Hospital de Base (HBB).

Devido ao acidente o trânsito está bastante impactado e um grande congestionamento se formou na via.