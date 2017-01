Duas mulheres ficam feridas após serem atropeladas em Ceilândia

Duas mulheres ficaram feridas após serem atropeladas em dois acidentes distintos, na tarde desta terça-feira (17), em Ceilândia. Os casos foram registrados na EQNP 13/17 e na EQNP 9/13.

De acordo com a Polícia Militar do DF, uma delas atravessava uma faixa de pedestres quando foi atingida, por volta de 12h30, na EQNP 13/17. A jovem, de 20 anos, foi conduzida ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) com ferimentos na clavícula e na bacia. Ainda segundo a corporação, no carro foi encontrada uma porção de maconha.

O motorista, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), já tinha passagem por tentativa de homicídio. A namorada dele assumiu a propriedade da droga. A ocorrência foi registrada na 24ª Delegacia de Polícia.

No outro acidente, ocorrido por volta das 15h30, na EQNP 9/13, a mulher foi atropelada por um condutor embriagado. O motorista, de aproximadamente 72 anos, fugiu sem prestar socorro, mas foi alcançado pela PM a cerca de 500 metros do local. Ele foi detido e também encaminhado para a 24ª DP por embriaguez e por não prestar socorro à vítima.