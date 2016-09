Duas crianças morrem em acidente na DF-451, entre Ceilândia e Brazlândia

Tweet no Twitter

Uma batida envolvendo quatro carros na DF-451, ligação entre a BR-070 a BR-080, de Ceilândia a Brazlândia, causou a morte de duas crianças. O menino de 7 anos morreu no local. Já a menina de 4 anos foi levada para o Hospital Regional de Ceilândia, mas não resistiu aos ferimentos. As duas crianças estavam em um Chevette, que colidiu de frente com um Renault Clio.

A batida aconteceu por volta das 14h deste domingo (18/9), nas proximidades do Córrego Ribeirão das Pedras. Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram outras três pessoas que ficaram feridas. O pai das crianças foi levado ao mesmo hospital em estado gravíssimo, e já teve parada cardiorrespiratória, sendo reanimado. Os outros feridos são a mãe e um irmão dos meninos mortos. O socorro aos feridos interditou as duas faixas da via.

Mais cedo, em outros três acidentes, três pessoas morreram.