Dono de lava-jato é preso por poluição e desvio de água no Núcleo Bandeirante

Um homem de 46 anos foi preso e autuado por atividade potencialmente poluidora e extração de recursos hídricos, na manhã deste domingo (13), nas proximidades do Córrego Riacho Fundo, no Núcleo Bandeirante. Ele é dono de um lava-jato que estava instalado em uma Área de Proteção Ambiental (APA).

A prisão ocorreu após policiais do Comando de Policiamento Ambiental (CPAM) perceberem que havia um lava-jato próximo ao córrego, no SMPW, perto da ponte entre a Vila Cauhy e Núcleo Bandeirante. Segundo a Polícia Militar, no local, a equipe se deparou com uma atividade potencialmente poluidora.

Pouco após o flagrante, os policiais constataram que não havia licença para o funcionamento e que havia extração de recursos hídricos do córrego. O dono do estabelecimento foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia, responsável pela região, onde assinou um termo circunstanciado de responsabilidade e foi liberado em seguida.