Dois homens são presos após trocarem tiros com policias militares no Guará

Dois homens foram presos após trocarem tiros com policiais militares no Guará I, na tarde deste domingo (22). Ele estavam em uma carro, roubado minutos antes na 211 Sul, quando foram interceptados pelos militares.

Segundo a PMDF foi dada voz de prisão aos dois homens e, neste momento, um dos suspeitos atirou contra os militares. Ele tentou fugir e realizou um segundo disparo, mas foi atingido no pé.

O segundo suspeito foi preso logo depois de pular o portão e invadir uma casa na QE 8. Ele estava escondido atrás da máquina de lavar. A arma utilizada na ação e o carro, produto de roubo, foram apreendidos.

Os homens foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

Assalto

Imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram o momento em que os assaltantes roubam o carro em uma quadra do Plano Piloto. Em determinado momento é possível ver um deles no meio do estacionamento observando o movimento. Ele espera o carro se aproximar, rende a motorista e sai, de ré, em fuga.